Las ventas nocturnas de las Farmacias en Viedma con mucho Viagra y pocos preservativos

A veces el combo de compra hasta suele incluir un evatest.

Pero lo preocupante es la escasa compra y -por ende- el uso del preservativo que no sólo evita un embarazo sino la trasmisión de enfermedades como la sífilis, el VIH que afectan la salud de las personas.

Otra de las características de estas ventas es la edad de los usuarios. En el caso del viagra muchos jóvenes que además piden la de mayor porcentaje de miligramos, teniendo en cuenta que este comprimido viene de 25, 50 y 100 mg.

Los hombres mayores se inclinan por los de carga mediana, tal vez por temores cardíacos. En cambio los jóvenes van por más.

La venta no requiere de prescripción médica y lo hace más accesible, aunque en los últimos meses el límite lo pone el costo de casi 4.500 pesos de solo dos dosis.

De acuerdo a las consultas de “Lo Principal” en distintas farmacias de diferentes barrios y el radio céntrico, la venta de este estimulante es más frecuente en las madrugadas y hasta con servicios de mensajerías.

No obstante, en algunas suele exceder el horario nocturno y la venta es pareja también durante la mañana, sobre todo, en aquellas más céntricas ubicadas en los mismos radios de los organismos públicos.

PROBLEMA SOCIOECONOMICO

Los tres farmaceúticos consultados -dos mujeres y un hombre que se desempeñan en distintos sectores de Viedma y que prefirieron no ser identificados para que su clientela no se sienta afectada- coincidieron en adjudicar a una cuestión sociocultural esta decisión que el uso del preservativo no sea prioritario.

La abundante información sobre la prevención y la necesidad de la protección a la hora de las relaciones sexuales parece diluirse al momento del acercamiento amoroso.

Evidencia que, según esas compras, no se tiene en cuenta el uso del preservativo como principal herramienta para evitar desde un embarazo hasta una venérea y que se prioriza un estimulante que ayuda a la resistencia. Parece contradictorio pero, tal vez, tenga que ver con no fracasar, vivir el momento sin que aparezca el futuro, pertenecer a un grupo o profundizar otros efectos como el consumo de drogas.

ESTUDIANTES MAS CONCIENCIA

Una de las farmaceúticas consultadas atiende en cercanías de una universidad y en este caso se observa más frecuencia en la compra de preservativos. Pero al igual que el resto la mayor venta se registra en el viagra “como un puente sexual más que no requiere de receta a pesar de los riesgos”. Lo mismo sucede con el comprimido de emergencia que puede provocar hemorragias.

En todos los casos, la charla previa se trata de aplicar si la escucha está dispuesta con la intención de generar conciencia sobre los riesgos. Pero afuera espera la libertad y las decisiones que han mutado con el tiempo.

PRESERVATIVO: MAS BARATO Y EFECTIVO

El uso del preservativo es más económico, no genera riesgos y evitaría el comprimido de emergencia, por ejemplo.

Los costos también generan efectos en los bolsillos. El precio de una caja de preservativos con tres unidades parte de los 3.000 pesos, una de viagra de 50 mg por 10 comprimidos 21.082 pesos y por dos 4.486, mientras que la dosis de emergencia 6.900 pesos.

Lo cierto es que los costos en la salud no tienen precio, sexo ni edad.

Además el placer no tiene porque vincularse a la enfermedad pero para eso es necesario cuidarse y cuidar al otro.