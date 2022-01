Las sentencias judiciales en Rio Negro ahora se pueden bajar con código QR para facilitar el acceso

Además todos los fallos publicados en la página web del Poder Judicial también cuentan con un código QR que permite leerlos, copiarlos o compartirlos a través de cualquier teléfono celular inteligente.

El código QR -una evolución digital del tradicional código de barras, cada vez más utilizada- contiene información codificada que es leída por la cámara del teléfono celular. De manera automática el móvil genera el enlace al sitio web (URL), que en este caso es el acceso directo a la sentencia. El teléfono permite así dos opciones básicas: abrir la sentencia para su lectura o copiar el link para compartirlo por cualquier aplicación de mensajería. Una vez abierto el fallo en el celular, también se lo puede compartir, copiar e incluso imprimir desde el móvil.

La opción de acceso con Código QR está disponible tanto para las sentencias del Superior Tribunal de Justicia como para los fallos de todos los tribunales inferiores que se publican en la web: juzgados y cámaras del fuero Civil, Comercial y de Minería; Tribunales Laborales, sentencias penales de los Foros de cada Circunscripción y del Tribunal de Impugnación Penal y sentencias del Tribunal Electoral provincial.

Más servicios

El acceso a fallos mediante código QR se suma así a otros múltiples servicios informáticos disponibles para los y las operadores, auxiliares y personas usuarias del servicio de justicia, como el buscador on line de expedientes públicos, que permite no sólo ver el despacho diario de los organismos, incluidos los Juzgados de Paz, sino también el historial de actos procesales de cada expediente; el sistema de notificaciones digitales, los expedientes 100% digitales para algunos procesos, las calculadoras de plazos, intereses e indemnizaciones por incapacidad, el registro de edictos on line, el digesto público de Acordadas y Resoluciones y los registros de juicios colectivos y de sucesiones. Todas esas herramientas están disponibles en la sección “Servicios Web” del sitio oficial del Poder Judicial: www.jusrionegro.gov.ar.