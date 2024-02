El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, participó esta noche del programa político A Dos Voces, que conduce Marcelo Bonelli y dejó varias frases de alto voltage, en medio de la crisis entre el gobierno de Javier Milei y las provincias patagónicas.

“Las provincias no somos responsables de la debacle argentina: apenas el 5% de la deuda que acumula el país le corresponde a las provincias. Nosotros no somos causantes de la inflación descontrolada, nosotros garantizamos en el interior los servicios de educación, seguridad y salud”, sostuvo.

“Que nos castiguen a las provincias y nos quieran hacer responsables es injusto e inadmisible”, agregó.

El mandatario rionegrino remarcó en varias ocasiones que la crisis que atraviesa el país es producto de las malas decisiones de los gobiernos nacionales y los grandes partidos que se alternan el poder.

“La crisis no es responsabilidad de las provincias, todo lo contrario, el interior genera divisas, aportamos la energía, los granos, la minería, y el turismo.

Es muy injusto que quieran responsabilizar a las provincias del estado actual de la Nación. Las malas decisiones que adoptaron los distintos gobiernos nacionales no tienen que ver con nosotros, porque nosotros no tomamos decisiones, ni fuimos causante de esta crisis económica”.

Weretilneck exigió diálogo y pidió respeto: “Si hay un cese de la agresión a las provincias desde el punto de vista político, personal y económico, y se pueden discutir algunas leyes junto con los ingresos que nos corresponden a las provincias, creo que es posible establecer un diálogo. Pero hace falta diálogo y respeto”.

“Se tienen que terminar los agravios y las persecuciones a quienes pensamos distinto. Tenemos que encontrar un acuerdo que nos sirva a todos. Los gobernadores estamos muy molestos por los ataques, la injusticia de querer hacernos cargo de algo que no generamos, y además hay mucha incertidumbre porque no hay ámbito de discusión de los temas más importantes de nuestro pueblo”.

“Todas las personas que piensan distinto al gobierno son atacadas. Es una actitud ideológica muy peligrosa. Primero fueron víctimas los dirigentes gremiales, luego los diputados y senadores, después fuimos los gobernadores, los artistas y ahora los periodistas. Toda aquella persona que piensa distinto al gobierno es estigmatizado públicamente y atacado en redes sociales”.

Finalmente dijo que “el presidente Javier Milei ve una realidad que el resto no vemos: el empobrecimiento, el encarecimiento exponencial del costo de vida, el desempleo, y el cierre de comercios lo vemos todos los días en el interior del país. Tal vez él (por Milei) esté viendo algo que nosotros en la realidad diaria no estamos viendo”.