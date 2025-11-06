«Las políticas salariales y laborales no se definan entre “algunos” trabajadores y algunos ministros»
La conducción de UPCN, liderada por Juan Carlos Scalesi, pide equidad, justicia social y respeto institucional en la Administración Pública Provincial.
La UPCN expresa su profunda preocupación y rechazo ante la reciente creación de nuevos adicionales en el ámbito de la Administración Pública Provincial, medida que abarca únicamente a algunos trabajadores de determinados ministerios, vulnerando de manera evidente los principios básicos de equidad, justicia social y racionalidad en la gestión de los recursos públicos, esta medida unilateral, rompe con el principio de igualdad salarial y de oportunidades, generando diferencias injustificadas entre compañeros que desarrollan funciones similares o complementarias.
Si el Consejo de la Función Pública cumpliera con los objetivos y funciones para los cuales fue creado, no nos encontraríamos ante decisiones improvisadas y carentes de una visión integral del empleo público.
Desde UPCN sostenemos que es urgente retomar el espíritu y los objetivos fundacionales del Consejo de la Función Pública, para que articule y gestione las reformas legales pertinentes y así poder avanzar hacia la concreción de un Convenio Colectivo de Trabajo para los empleados públicos provinciales, herramienta indispensable para garantizar reglas claras, equitativas y transparentes en la definición y distribución de los adicionales y demás condiciones laborales.
Los trabajadores del Estado merecemos respeto, reconocimiento y un ámbito de negociación serio y representativo, donde las políticas salariales y laborales no se definan entre “algunos” trabajadores y algunos ministros, sino a través de los mecanismos institucionales que aseguren la participación de todos y pongan fin de medidas arbitrarias que profundizan las desigualdades dentro del Estado.
