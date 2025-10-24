Las cámaras de seguridad de los puentes son claves para dar con el autor del robo del carro gastronómico en Patagones, encontrado en Viedma

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Este jueves la policía de la comisaría 30° de Viedma recuperó un carro gastronómico que había sido denunciado como sustraído en la ciudad de Carmen de Patagones.

El hallazgo se produjo alrededor de las 8:00 de la mañana, luego de que el Comando de Emergencias 911 recibiera el aviso de un transeúnte que alertó sobre un carro abandonado en calles Juan Manuel de Rosas y Río Negro.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un carro de color verde estacionado sobre calle Juan Manuel de Rosas, entre Río Negro y boulevard Ituzaingó. Tras realizar las averiguaciones correspondientes, se estableció que el rodado había sido robado dos días antes en el Parque Industrial de la vecina localidad bonaerense.

Del hecho se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso la presencia del Gabinete de Criminalística para llevar a cabo las diligencias periciales de rigor y coordinar la restitución del carro a su propietario.

La policía revisa las cámaras de seguridad para encontrar a los autores del robo, se presume que podría ser gente vinculada al rubro de la gastronomía.