El jefe de gabinete del gobierno de Viedma, Marcos Castro, explicó que no se van a rociar las calles con ninguna sustancia, ya que “las autoridades sanitarias han informado que no resulta aconsejable desinfectar veredas o calles, en esta instancia y mediante los procedimientos a nuestro alcance”.

“No nos vamos a alejar de los protocolos que las autoridades sanitarias nos indiquen”, expresó Castro, y agregó: “Hemos consultado y nos han dicho categóricamente que resulta muy poco efectivo, y que puede traer otro tipo de inconvenientes como irritaciones en ojos y garganta, por lo que podría resultar contraproducente para la salud pública que buscamos proteger”, aseguró.

El funcionario del gobierno viedmense indicó que “hasta ahora hemos tenido en Viedma un único caso confirmado y vemos en los vecinos de Viedma un comportamiento responsable con la cuarentena, lo que nos llama a ser igualmente responsables y no tomar ningún tipo de medida que no sea explícitamente pedida por quienes conducen las estrategias para superar esta crisis sanitaria. Lo único efectivo es el aislamiento social y el distanciamiento social. Solo cambiaremos de táctica cuando se nos ordene y la autoridad sanitaria no nos ha pedido que usemos productos químicos para rociar en las calles.”