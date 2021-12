La vacuna contra el Covid debe ser obligatoria dice Aguiar y le pidió a Carreras que lo demande a Nación

Ante el aumento de casos de Covid-19 en las últimas semanas, el Presidente de la Unidad Popular (UP) Río Negro, Rodolfo Aguiar, exigió al gobierno provincial que plantee en el Consejo Federal de Salud declarar la obligatoriedad de la vacunación en Argentina y acusó a quienes no se inocularon por decisión propia de ser “los responsables de esta nueva ola de contagios”.

“Hay hospitales en los que más del 90% de la internación en terapia por Covid corresponde a personas que hasta ahora se han negado a vacunarse. No puede ser que por la irresponsabilidad o desidia de una minoría, se ponga en riesgo la salud de todo el pueblo”, evaluó el dirigente.

En los últimos 40 días, los casos de coronavirus aumentaron un 191% en Río Negro, mientras que en el mismo periodo la suba fue superior al 600% en Argentina. La situación sanitaria se ve agravada por la llegada de la variante Omicron, la cual se reproduce más rápida y eficazmente que las anteriores.

En este sentido, Aguiar exigió al Ejecutivo provincial que presione para “declarar obligatoria la vacuna en Argentina”. “El Gobierno rionegrino tiene que fijar una postura clara en el Consejo Federal de Salud. No podemos esperar más muertos”, agregó. En las próximas horas, la Unidad Popular remitirá una solicitud al ministro provincial Fabián Zgaib para que se trate esta medida a nivel nacional.

Los gobiernos de todo el mundo alertaron sobre esta situación ya que de cada 100 hospitalizaciones por coronavirus en Estados Unidos y Europa, 92 corresponden a personas que no fueron inoculadas. En paralelo, Ecuador declaró en los últimos días la obligatoriedad de la vacuna para mayores de 12 años y varios países europeos avanzan en legislaciones similares.

Una de las herramientas implementadas en Argentina y en el mundo para fomentar la vacunación es el pase sanitario, el cual certifica la vacunación de las personas. El mismo fue aplicado oficialmente en diciembre en Río Negro y es necesario para asistir a eventos de más de mil personas, viajes grupales y locales bailables.

“Hasta aquí el pase sanitario es solo un título en la provincia. Tiene que ser más riguroso y exigente. No alcanza con sólo aplicarlo en eventos masivos. Debe regir en todos lados. Desde bares y restaurantes, hasta para la realización de trámites en oficinas públicas. El pase debiera exigirse hasta para salir de los hogares hasta tanto se sancione la obligatoriedad de la vacuna”, señaló el dirigente de UP. En esta línea, indicó que “quienes deban garantizar su aplicación y no lo hagan, tienen que ser fuertemente sancionados”.

Aguiar señaló que “el hecho de tornar obligatoria la vacuna contra el Covid encuentra consenso tanto en quienes defienden un Estado interventor como en aquellos que quieren un libre mercado, ya que la pandemia aparece como el mayor determinante económico”. “Hasta los empresarios más grandes ven afectada su producción si se propagan los casos”, concluyó.

Desde el inicio de la Pandemia, se registraron 117.020 fallecidos por Covid en Argentina, de los cuales 2.438 fueron en Río Negro, y las internaciones por esta causa han mantenido niveles muy elevados generando un fuerte agotamiento, desgaste y estrés del personal sanitario.