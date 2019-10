Desde la UPCN “celebramos la actitud democrática de la electa gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Dicho aprecio no se funda en ningún ‘contrato’ con ella que pueda perjudicar a los trabajadores, sino en su propuesta de apertura al diálogo, que es el proceder que esperamos de todo gobierno democrático”.

Esta afirmación la hacemos en virtud de las disparatadas declaraciones de un dirigente de otro sindicato que supuestamente pregona una sociedad igualitaria pero quiere exclusividad, o incluso favoritismos y no acepta las reglas del juego que propone la democracia, con una representatividad real y también con una real búsqueda de beneficios para los trabajadores, cuestión que desde que se sentó a la mesa de negociación este dirigente no ha hecho.

La democracia no es fácil. Podemos no estar de acuerdo muchas veces y agotar todas las instancias para acercar posiciones, ser críticos en la búsqueda de los beneficios para los trabajadores, tomar medidas desde las herramientas sindicales, pero no se aceptan chantajes, de ningún lado, eso es propio del patoterismo.

A la UPCN, conformada desde la diversidad de ideas y militancias políticas, incluso con personas que militan en el partido que gobierna actualmente esta provincia, se le ha negado durante todo 2018 y lo que va de 2019 la posibilidad de diálogo. El gobernador Weretilneck nos cerró las puertas para llevar adelante la peor negociación salarial de la historia y transformar a los trabajadores en la variable del ajuste provincial, con el apoyo ciego de un sindicato que se enfrentó en las calles para tener un lugar, pero que, una vez en la mesa de negociación NUNCA defendió a los salarios y tenemos prueba documental de la pasividad y aceptación con que se ha manejado.

La UPCN, ratifica el acompañamiento a la electa Gobernadora en esta actitud dialoguista para sostener la gobernabilidad y buscar mejoras para los trabajadores, sin chantajes, sino a través de una relación sindicato-gobierno con base en una verdadera democracia.

UPCN, la responsabilidad de ser mayoría.