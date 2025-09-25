La UnTER realizará tres días de paro en octubre «ante la falta de una propuesta salarial»
Se desarrolló en Huergo, el Congreso Extraordinario del gremio docente UnTER donde se realizó principalmente un análisis de la situación económica.
Frente a la falta de propuesta salarial de recomposición salarial, «actitud irresponsable del Ministerio de Educación y Derechos Humanos con los trabajadores y la educación pública el Congreso decidió un paro de 24 horas para el 1 de octubre y otros dos días de paro para el 6 y 7 de octubre.
Luego UnTER analizará si realizará nuevas medidas de fuerza el 9 de octubre en un nuevo Congreso.
