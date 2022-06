La UnTER exige debatir con el Gobierno que quiere agregar más horas y dictar clases los sábados

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos pretende incorporar más tiempo escolar para reforzar aprendizajes de lengua y matemática en las escuelas primarias; mientras que en Educación Secundaria el panorama no es precisamente el mejor.

La definición del Ministerio responde a paradigmas superados en los que la primacía en el sistema educativo estaba dada por el binomio lengua/matemática, dejando de lado el resto de las disciplinas. Además, responde a evaluaciones estandarizadas que no reflejan las trayectorias educativas. Como si fuese poco, la definición unilateral, no ha tenido en cuenta las escuelas de jóvenes y adultos. El planteo de “acompañar con más horas de clase los días sábados para estudiantes que lo necesitan”, no resuelve los problemas de fondo del sistema en la falta de cargos, o clases que no se dictan por la condición de los edificios escolares, o la falta de insumos.

Nivel primario actualmente no cuenta con dirección de educación primaria que dé respuestas a las demandas de las instituciones educativas. Entendemos que hablar de cantidad de horas dentro del sistema educativo no significa calidad. Es necesario más inversión para garantizar calidad educativa, como así también, mayor infraestructura escolar, más escuelas para estudiantes, más insumos para el sostenimiento de las prácticas en la ampliación de la jornada, la cantidad necesaria de cargos docentes para garantizar las trayectorias escolares como lo establece la Resolución N° 2035/15, el cargo de maestro de fortalecimiento a las trayectorias; formación en servicio y actualización docente, salarios docentes acordes a la tarea a desempeñar.

Desde el 2018 en la provincia no se reciben los insumos para el funcionamiento de las escuelas de jornada completa, hora más y extendida, ni se realiza la provisión de equipamiento acorde para desarrollar los diferentes talleres. La Res. 2035/15, establece los formatos escolares para Educación Primaria, es importante discutir en reuniones de política educativa sobre cada uno de ellos y la estructura escolar dentro del sistema educativo.

No avalamos definiciones ministeriales improvisadas y unilaterales que lejos de solucionar problemas son meros parches y claramente no dan respuesta a las verdaderas demandas de las comunidades educativas. Toda reforma en educación que implique cambios pedagógicos y laborales debe trabajarse, discutirse y acordarse dentro de las instituciones tal como lo establece la normativa vigente y con la participación plena del sindicato.