La UCR de Rio Negro está a favor de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur

La UCR considera fundamental para el desarrollo de la provincia y el país la ejecución de la “mayor obra de infraestructura” de la historia argentina, el Proyecto Argentina GNL que lidera YPF, con inversiones por 40.000 millones de dólares desde 2025 a 2031.

No tenemos duda alguna que el ideal destino de esta mega obra es Sierra Grande y nuestro este rionegrino, con un horizonte de ejecución de más de 8 años, 600 kilómetros por tres ductos y los desarrollos off y onshore de la planta, permitiéndole al país llegar a exportaciones de energía por US$ 30.000 millones por cada año, contabilizando también las ventas de petróleo al exterior.

YPF se encuentra ejecutando ya en Río Negro, los primeros 130 kilómetros del oleoducto Vaca Muerta Sur, que en su máxima capacidad operativa a partir de mediados de 2026 permitirá transportar unos 390.000 barriles diarios y exportarlos desde Punta Colorada en Sierra Grande.

Río Negro y Sierra Grande, reúnen todas las condiciones geográficas, logísticas y estratégicas para ser la sede del proyecto que convertiría a la Argentina en exportador de gas licuado y a la provincia crear un hub de exportación en sus costas, junto con Vaca Muerta Sur.

Como radicales siempre hemos sostenido las grandes inversiones provinciales, y hoy renovamos nuestro compromiso también para alentar las políticas energéticas de hidrógeno verde, el desarrollo de Parques Eólicos en la geografía provincial, los emprendimientos hidroeléctricos, hidrocarburíferos y mineros.

Legisladores

Lorena Matzen

Ariel Bernatene

Intendentes

Yamila Direne Valcheta

Evans Miguel Guardia MITRE

Hugo Cobarrubia Dina Huapi

Victor Mansilla Darwin

Lucas Gonzalez Chichinales

Diego Agüero Belisle

Mesa directiva Comité Central Rio Negro

Pedro Sanchez Presidente

Guillermina Alanis vicepresidente 2da

Cesar Yunes Secretario General

Agustina Madariaga Secretaria de actas

Juan Carlos Peña Tesorero

Claudia Alles Pro tesorera

Adaime Gonzalo vocal

Patricia Ranea vocal