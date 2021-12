“La temporada de incendios inquieta a brigadistas nacionales y provinciales”

Para el sindicato es insuficiente el equipamiento y el personal preparado para hacer frente a los incendios que ya comienzan a desatarse en la zona cordillerana. Esta necesidad se observa tanto en el sector de Parques Nacionales como en el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF)

“En estos momentos los brigadistas, tanto del SPLIF como a nivel nacional, se encuentran previendo que el fuego avance y combatiendo en las zonas donde sigue ardiendo desde hace días con escasa indumentaria y pocos elementos de protección personal”, denunció Romeo Aguiar, coordinador de organismos nacionales en la provincia.

El dirigente señaló que desde hace dos años que no se entrega la indumentaria en la delegación del Parque Nacional Nahuel Huapi y que además falta personal, situación que se hace visible en estos momentos, ya que los trabajadores quedan sumamente recargados y no dan abasto en las demandas, situación que podría agravarse todavía más, siendo que aun no comenzó el verano.

La situación en el sector provincial, en SPLIF, es parecida. Aún no se terminar de concretar la entrega de ropa ignífuga para todo el personal y los ingresos de nuevos combatientes es muy escaso a la fecha, teniendo en cuenta que deben transitar un proceso de preparación básica para optimizar el trabajo en terrenos desfavorables.

“Desde ATE valoramos la enorme vocación de servicio de todo el personal nacional y provincial en la lucha contra los incendios forestales, apuestan su vida en cada uno de estos siniestros y dejan todo de lado a pesar de no tener el equipamiento necesario y reemplazo en caso de extenderse en el tiempo”, completó Rodrigo Vicente Sec. Gral. ATE Rio Negro.