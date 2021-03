La tarjeta verde tendrá un plazo de vigencia de un año para aquellos que no sean titular del auto

Desde el 5 de abril próximo, las Cédulas de Identificación de los Automotores y Motos -ya no se diferencian entre verdes o azules- tendrán una vigencia de un año corrido a partir de su expedición y no de tres como sucede actualmente. Así lo dispuso el gobierno, aunque la modificación solo constará para aquellas personas que no sean titulares del vehículo. También quedarán excluidos del plazo de un año para la renovación los conductores debidamente habilitados por la autoridad competente al uso taxi o remís.