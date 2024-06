En conferencia de prensa, Silvana Inostroza, Secretaria General de UnTER señaló «queremos dejar un claro mensaje al gobierno de la provincia, al Ministerio de Educación, la exigencia de la reapertura de la discusión salarial, necesitamos una urgente convocatoria a paritaria».

Silvana Inostroza, indicó que «la responsabilidad es del Gobierno provincial que no nos da respuesta, no convoca a paritaria, no nos da salarios dignos para que todos los trabajadores estemos por encima de la línea de pobreza, lo único que hace es profundizar el conflicto y el ajuste. (…) Vamos a cobrar los haberes de junio sin aumento, en un contexto inflacionario que nos deja en desventaja»,

En la mesa de la conferencia participaron Sonia Alesso, Secretaria General de CTERA; Marcelo Guagliardo, Secretario General de ATEN; Jorge Molina, Secretario General de la CTA de lxs Trabajadorxs de Río Negro y Secretario de Asuntos Previsionales de la CTERA y Secretarixs Generales de todas las Seccionales de UnTER.