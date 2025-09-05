“La Provincia ha tomado la iniciativa de reemplazar lo que Nación no cubre», en Discapacidad

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Río Negro impulsa un plan integral de acciones en todo el territorio para garantizar derechos y servicios esenciales a las personas con discapacidad, uno de los sectores más sensibles de la sociedad. En un contexto de recortes y demoras nacionales, la Provincia sostiene con recursos propios programas, asistencia e infraestructura, y acompaña la ley de emergencia en discapacidad.

Según el último informe de la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, se trabaja en asesoramiento legal personalizado, acompañamiento a instituciones, categorizaciones y articulación con los Consejos Locales.

La titular del área, Dolores Eyheraguibel, explicó que “la Provincia ha tomado la iniciativa de reemplazar lo que Nación no cubre. Reforzamos el programa Gestos, revisamos las suspensiones de pensiones no contributivas para que vuelvan a darse de alta, y sumamos profesionales para agilizar las certificaciones, todo con presupuesto provincial”.

En cuanto a la certificación, Río Negro dispone de 15 Juntas Evaluadoras distribuidas en Viedma, San Antonio Oeste, Valcheta, Sierra Grande, Luis Beltrán, General Roca, Villa Regina, Cipolletti, Allen, Río Colorado, El Bolsón y Bariloche. Además, se habilitaron juntas virtuales e itinerantes para responder a situaciones urgentes y evitar largas demoras en la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Actualmente se registran 9.000 certificados en Bariloche, 4.700 en Roca, 4.550 en Viedma y 3.800 en Cipolletti, las localidades con mayor demanda. “Queremos que el trámite sea ágil y accesible en cada rincón de la Provincia”, subrayó Eyheraguibel.

Paralelamente, equipos técnicos capacitan y asesoran a más de 60 instituciones vinculadas a la temática, promoviendo la autogestión y el trabajo en red. Para fortalecerlas, la Provincia evalúa sus proyectos anuales y brinda aportes económicos. En lo que va de 2025 ya se autorizaron 20 apoyos por un total de $72.500.000, de los cuales $49.500.000 ya fueron abonados.

Otro eje es el programa de Gestión de Oportunidades Sociales (GESTOS), que garantiza personal especializado en diversas modalidades de intervención: recreativas, deportivas, culturales, de rehabilitación y de formación laboral. Hoy, 31 instituciones reciben asistencia de 201 talleristas.

La Provincia también acompaña a cientos de rionegrinos afectados por la suspensión o demora de auditorías nacionales en pensiones por Incapacidad Laboral. “No vamos a dejar de estar al lado de la gente. En la última asamblea de COFEDIS reclamamos el ajuste del nomenclador y pedimos que el programa Incluir Salud retome la cobertura de textiles, elementos ortésicos y medicamentos”, remarcó Eyheraguibel.

Nuevos proyectos

En la segunda mitad del año comenzará el programa “Desplazate”, que abastecerá de elementos ortésicos a las instituciones. Ante la caída de fondos nacionales que sostenían el banco histórico de la Provincia, se destinaron recursos propios para la compra de 87 sillas de ruedas que serán entregadas en septiembre.

Además, junto a la Fundación Bienestar se desarrolla un nuevo dispositivo de seguridad sanitaria: un PIN con información personal y médica protegida, destinado a niños, jóvenes y adultos con discapacidad o con patologías específicas, que permitirá actuar de manera rápida y eficaz en situaciones de emergencia.