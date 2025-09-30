La propuesta salarial realizada por el gobierno a los gremios ya fue rechazada por ATE

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

«La propuesta ni siquiera será llevada a las instancias orgánicas del sindicato ya que, para que eso ocurra, deberá ser mejorada considerablemente» expresó ATE.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó por insuficiente la oferta del Ejecutivo, planteada en el marco de las negociaciones paritarias del día de hoy, en las cuales se ofreció un incremento de un 1% para octubre más una suma fija de $10.000, $15.000 y $20.000, según categoría y agrupamiento, y la misma suma de un 1% más una suma fija de $10.000, $15.000 y $20.000 para noviembre.

“Este ofrecimiento configura un retroceso en materia salarial. Al parecer las recetas de Milei llegaron a Río Negro y se pretende cargar el costo de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

“La propuesta tiene que ser mejorada considerablemente, tanto en porcentajes como en las sumas ofrecidas”, completó el dirigente y expresó que para ATE debe haber un entendimiento acorde a las necesidades de los trabajadores.

Por otro lado, se dio respuesta a la insuficiencia expresada por el sindicato en el aumento del valor de Guardia de Desarrollo Humano y Senaf, llevando la misma del 30 al 60%. También se incrementó el ítem de los choferes oficiales de la provincia, elevándolo a 40 mil pesos.