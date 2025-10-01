La propuesta salarial es «Vergonzosa, insuficiente, desubicada y burlesca», dice UPCN

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El gremio de UPCN luego de haber mantenido la reunión en el Consejo de la Función Pública, dijo que el gobierno hizo una oferta totalmente inadmisible, la cual calificamos de «insuficiente, desubicada y burlesca».

La oferta, que consiste en un miserable 1% de aumento más sumas fijas de $10.000, $15.000 y $20.000, según la categoría, son consideradas «absolutamente irrisorias» ante la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo, lo cual ya ha generado indignación y alarma en los empleados públicos de la Provincia.

Es una vergüenza que el Gobierno pretenda que los trabajadores nos resignemos a que nos paguen lo que a ellos les ocurra, ignorando la realidad que se vive en cada hogar. Este accionar no hace más sacar a la luz el descontento de la gente.

De ninguna manera vamos a convalidar esta maniobra de desvalorización salarial.

De más está aclarar, que esta humillante oferta que hizo el gobierno nos afecta absoluta y directamente a todos los trabajadores del estado, sin importar la bandera política que cada uno lleve . La lucha por un salario justo es una defensa de la economía familiar y de la justicia social. No vamos a permitir este tipo de atropello.