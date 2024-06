La propuesta salarial del Gobierno fue aceptada por el gremio ATE

Tras el rechazo a las dos propuestas iniciales, el plenario de secretarios general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aprobó por mayoría la última oferta salarial de aumento mensual, aunque supedita el acuerdo a que se precise la fecha de aumento para junio de $50.000, $60.000 y $70.000 según categoría y agrupamiento que se liquidará por planilla complementaria en julio.

No sólo eso, además el sindicato condicionó su aprobación a que se fije una fecha de paritaria en julio para determinar incrementos para ese mes y a que se liquide con retroactividad la porción de aguinaldo correspondiente al aumento de junio que -lógicamente- no fue computado.

La propuesta oficial incluye el blanqueo de $15.000 en junio más $15.000 en julio correspondientes al bono de octubre de 2023. De esta manera, el salario mínimo inicial quedaría en julio para la Ley 1844 en $706.485, para el personal no médico de la Ley 1904 en $852.440, personal médico $974.121 y médico full time en $1.259.469.

En las próximas horas ATE comunicará su decisión a la Función Pública para que esta viabilice las condiciones y el Gobierno resuelva avanzar o no con el entendimiento.

El sindicato volvió a insistir en el reclamo del blanqueo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables. Asimismo, reclamó el aumento de todos los adicionales y horas suplementarias para porteras y porteros, el pase a contrato de trabajadores que cobran a través de horas cátedra, aumento de guardias y del plus operador para la SeNAF y Desarrollo Humano. También solicitó la regularización de las recategorizaciones adeudadas en todos los sectores de la administración pública.