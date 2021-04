“La prioridad será vacunar a nuestros adultos mayores a medida que lleguen las dosis”

“Con la primera dosis ya se tiene inmunidad, pero no para no contagiar, sino para no terminar en terapia intensiva. Lo que hace esa segunda dosis es extender esa inmunidad, es decir que por más tiempo no tengamos una enfermedad grave”, explicó Ibero.

En este marco remarcó que lo que se resolvió en la reunión de todos los ministros de Salud del país, los expertos y la CONAIM es extender hasta el límite de 12 semanas la aplicación de la segunda dosis.

“Por eso se decidió aplicar la primera dosis en la mayor cantidad de personas posible y como máximo a las 12 semanas cuando vayan llegando las demás, hacer la segunda aplicación”, remarcó.

En relación a los tiempos en el Plan de vacunación, la secretaria dijo “que hay muchísima gente esperando la vacuna. Nosotros teníamos una población estimada para vacunar de 210.000 personas y ya aplicamos un poco más de 63.000 es decir que nos quedan unas 150.000. A medida que vayan llegando van a continuar los llamados”.

Ibero aseguró además que la prevención sigue siendo fundamental, donde la persona que sea positivo o contacto estrecho, tiene que quedarse en su casa y respetar el distanciamiento.

“El tapaboca, los dos metros, el lavado de manos y el alcohol en gel deben continuar aunque estemos vacunados, y no relajarnos”.

Asimismo, detalló que se volverán a armar los Comités de Emergencias locales con los municipios, para volver a armar los grupos de seguimiento y evitar una segunda ola.