La policía por una causa de estafa detuvo a una persona en Viedma

viernes 29 de agosto de 2025

Este jueves por la tarde, personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Policía de Río Negro, que realizaba tareas investigativas en la ciudad de Viedma procedió a la aprehensión de un hombre imputado en una causa por estafa, en el marco de una causa llevada adelante por la Fiscalía N.º 6.

La detención se produjo alrededor de las 13:30 en inmediaciones de las calles O’Higgins y Álvaro Barros, donde los efectivos lograron individualizar al sujeto implicado.

Una vez identificado, se dio inmediata intervención a la Fiscal del caso, quien dispuso que el hombre sea aprehendido y trasladado al Complejo Penal.