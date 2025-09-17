La policía evitó que una persona se tirara al río desde el puente Ferrocarretero

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

La Cabo Alejandra Yanet Cornide, empleada de la Comisaría 30° de Viedma, se encontraba transitando en su vehículo particular por la zona cuando observó a un grupo de personas reunidas, mirando hacia un pilar del puente ferrocarretero. Al acercarse, divisó a una mujer en una posición riesgosa, con intenciones claras de arrojarse al vacío.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:20 horas, cuando el Comando de Emergencias 911 recibió un llamado que alertaba de la situación. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la veracidad de la denuncia.

La empleada policial descendió rápidamente por el lateral del puente y logró alcanzar a la mujer, evitando así una tragedia. Pocos minutos después llegó el Sargento Ayudante Cristian Castro, quien colaboró con el rescate, descendiendo hasta el pilar y ayudando a trasladar a la mujer hacia la base policial.

La situación fue contenida hasta el arribo del personal médico del SIARME, quienes brindaron atención inmediata. La mujer fue identificada, y tras la llegada de sus familiares, se retiró del lugar acompañada por ellos.

La rápida actuación de los efectivos policiales fue clave para evitar un trágico desenlace.