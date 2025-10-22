La policía acudió a un disturbio y uno de los efectivo fue atacado por uno de los protagonistas y fue detenido
En la noche de este martes, personal de la Comisaría 1° de Viedma acudió a un llamado del 911 que alertaba sobre un disturbio entre varias personas en una vivienda ubicada sobre calle 7 de Marzo.
Los policías al arribar al lugar, constataron la presencia de un grupo de personas que se estaban peleando y por ese motivo por los efectivos intentaron intervenir para calmar la situación.
Durante el procedimiento, uno de los participantes adoptó una actitud violenta y comenzó a arrojar piedras hacia el personal policial, provocando una lesión en el cuello a uno de los efectivos. Ante la agresión, los uniformados lograron reducir al individuo y procedieron a su aprehensión en el lugar del hecho.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de “Atentado y resistencia a la autoridad”. El aprehendido fue trasladado a la Comisaría 1°, examinado por el médico de turno y permanecerá alojado a la espera de las diligencias correspondientes.
