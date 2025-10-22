La policía acudió a un disturbio y uno de los efectivo fue atacado por uno de los protagonistas y fue detenido

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

En la noche de este martes, personal de la Comisaría 1° de Viedma acudió a un llamado del 911 que alertaba sobre un disturbio entre varias personas en una vivienda ubicada sobre calle 7 de Marzo.

Los policías al arribar al lugar, constataron la presencia de un grupo de personas que se estaban peleando y por ese motivo por los efectivos intentaron intervenir para calmar la situación.

Durante el procedimiento, uno de los participantes adoptó una actitud violenta y comenzó a arrojar piedras hacia el personal policial, provocando una lesión en el cuello a uno de los efectivos. Ante la agresión, los uniformados lograron reducir al individuo y procedieron a su aprehensión en el lugar del hecho.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de “Atentado y resistencia a la autoridad”. El aprehendido fue trasladado a la Comisaría 1°, examinado por el médico de turno y permanecerá alojado a la espera de las diligencias correspondientes.