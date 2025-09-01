La pavimentación del bulevar Ituzaingó, entre la calles Winter y Perón costará más de 230 millones de pesos

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El intendente Marcos Castro el pasado viernes encabezó el acto de apertura de sobres para la obra de pavimentación del bulevar Ituzaingó, entre la calle Winter y la avenida Perón.

La obra, que se ejecutará con fondos del Estado provincial transferidos a la Municipalidad, contempla la ejecución de la base y carpeta de pavimento flexible, y significará la mejora de la infraestructura vial en un sector clave de la ciudad.

En el acto se presentó la oferta de la empresa Ingeniería y Arquitectura, que cotizó los trabajos en 530 millones 742 mil 65 pesos, y tiene un plazo de ejecución de 120 días.

Acompañaron al intendente el secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas de Viedma, Martín Calderón, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren y el presidente del Concejo Deliberante Pedro Bichara, además de legisladores, concejales, funcionarios e integrantes del gremio UOCRA.

Calderón explicó que “el pavimento será aplicado en los dos carriles del bulevar Ituzaingó, desde la calle Winter hasta la avenida Perón. Consiste en el mejoramiento de la base granular y la posterior carpeta flexible con material bituminoso”.

Asimismo, detalló que “se van a pavimentar unos 8.300 metros cuadrados, lo que equivale a 7 cuadras, con una base granular de 15 centímetros y una carpeta asfáltica de 5 centímetros”.

Previo a los trabajos se van a ejecutar todos los servicios de agua y cloacas en los terrenos baldíos, para evitar posteriores aperturas y deterioro de la carpeta asfáltica.

Por su parte, el ministro Alejandro Echarren dijo que «la obra pública motoriza la economía en forma directa y automática». «No compartimos las decisiones que se han tomado a nivel nacional, tenemos otro criterio, otra mirada totalmente distinta», agregó.

Indicó además que «la provincia está tratando también de auxiliar a todos los municipios que han quedado con las obras del Estado nacional paralizadas. Nos parece sumamente importante destacarlo porque tenemos que entender que hay otras formas de gobernar, y el gobierno de la provincia, la Municipalidad de Viedma y la mayoría de las municipalidades en Río Negro lo hacen de forma transparente».

En su intervención, el intendente agradeció al gobernador Alberto Weretilneck por escuchar su pedido. Marcos Castro puso en valor el sentido de la obra y recordó que este proyecto había sido concebido en el marco de la refuncionalización de la avenida Perón, iniciada en la gestión del ex intendente Pedro Pesatti con financiamiento del Estado nacional, iniciativa que no pudo concretarse por decisión de las nuevas autoridades nacionales.

Además, destacó la importancia estratégica del sector: “El bulevar Ituzaingó va a ser una vía de acceso al barrio Santa Clara, al barrio Zatti y a toda la zona de costa, muy importante para el desarrollo de la ciudad”.

“El asfalto va a generar una mejora en la transitabilidad y en la vida de los vecinos, pero también nos va a permitir un ingreso más ágil a la zona de costa y acompañar el crecimiento de la ciudad proyectado en el Distrito Sur”, cerró el mandatario.