La oposición rechazó la postulación de Pérez Esteban para la Fiscalía de Estado

La bancada consideró que el actual ministro no reúne la capacidad técnica ni los antecedentes para esa función, “en representación de los intereses de todos los rionegrinos”.

El bloque del Frente de Todos rechazó la designación del hasta ahora ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan, como Fiscal de Estado de la Provincia al considerar que no reúne los antecedentes ni las condiciones de aptitud y capacidad profesional necesarias para ejercer un cargo de tan alta responsabilidad.

En el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, la presidenta de la bancada, María Eugenia Martini, consideró que esa postulación carece de fundamentos tanto desde lo técnico como desde lo político. Y recordó que “quedó clara la falta de formación de Pérez Estevan cuando en 2018, en el examen para Fiscal General, del Ministerio Público Fiscal, apenas obtuvo 12 puntos sobre un mínimo de 20 que eran el piso, quedando relegado al último lugar entre todos los candidatos”, aseguró.

En cuanto a sus antecedentes al frente de la cartera de Seguridad, Martini lamentó que el ministro “deje su función en medio de una densa humareda negra en varias ciudades por parte de familiares de policías que reclaman mejores salariales y laborales”.

Además, enumeró algunos de los hechos en los que el ministro no estuvo a la altura de las circunstancias. “En Bariloche, acompañamos a los familiares de Lucas Muñoz durante los 27 días que el joven policía estuvo secuestrado. Pérez Estevan presentó un informe que nada aportó a la causa a pesar de que todo indica que los implicados son integrantes de la fuerza que está bajo su órbita”, agregó.

También cuestionó los reiterados casos de hostigamiento y persecución a jóvenes de barrios de Bariloche, como también la paupérrima situación en que al finalizar la labor de Pérez Estevan, quedan las cárceles y las comisarías, en particular en momentos de pandemia.

Por su parte, a la lista de cuestionamientos, el legislador Marcelo Mango sumó la no constitución de los comités de Tortura y de Lucha contra la Impunidad, la persecución y estigmatización a los pueblos originarios, la falta de sanción ante la comisión de presuntos delitos por parte de efectivos policiales, la falta de avances en la democratización de la policía, entre otros.

“Si algo no tiene esta postulación es acuerdo, seguramente porque no se busca desde el oficialismo, al que claramente no le interesa que el candidato sea respaldado por la Legislatura en pleno”, dijo Mango.

Por su parte, Martini destacó que “si había interés de que este bloque acompañe la designación se podría haber buscado alguna alternativa, además haber enviado el currículum y los antecedentes en tiempo y forma, pero eso no sucedió”, por lo que adelantó el voto negativo en la próxima sesión del viernes.