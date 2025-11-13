La oposición le pide al Gobierno de Rio Negro que informe cuanta plata gastó en la campaña electoral de JDRN

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Legisladores del bloque Vamos con Todos e integrantes de PJ Nuevo Encuentro presentaron dos pedidos de informes destinados al Poder Ejecutivo Provincial y al Banco Patagonia S.A., con el objetivo de conocer el detalle de los pagos realizados por la Tesorería General de la Provincia entre el 1 y el 28 de octubre de 2025, en concepto de “Pagos a Terceros” y “Transferencias a personas”.

Los proyectos fueron firmados por José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao, junto a los legisladores del PJ–Nuevo Encuentro, Daniel Belloso, Ana Marks y Leandro García.

Los bloques solicitaron que se informen los montos asignados y los organismos del Estado que originaron y ejecutaron cada transferencia, además de los saldos presupuestarios vigentes al cierre de octubre.

“Mientras los hospitales están sin suministros, sin gasas y sin papel para hacer recetas, se destinan recursos a las campañas electorales”, cuestionó el presidente de la bancada José Luis Berros, quien afirmó que “es nuestra responsabilidad institucional saber en qué se gastó el dinero público en los días previos a las elecciones”.

Berros subrayó además que el contexto nacional obliga a las provincias y municipios a estar cerca de la gente: “El desastre económico que genera el gobierno nacional de Milei impone redoblar la presencia del Estado provincial, pero no sólo en tiempos de campaña, sino durante todo el año, acompañando a quienes más lo necesitan”.

“Por eso pedimos transparencia: queremos saber cuánto se gastó, a quién se pagó y bajo qué conceptos”, concluyó el legislador.

Los pedidos de informes se fundamentan en la facultad de control legislativo establecida por la Constitución Provincial, y buscan garantizar el uso responsable y transparente de los fondos públicos en un contexto económico y social crítico para Río Negro.