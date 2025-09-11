La oposición denuncia complicidad de Weretilneck y Domingo con el gobierno de Milei

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Los bloques legislativos PJ – Nuevo Encuentro y Vamos con Todos expresaron un enérgico repudio a la actitud del gobernador Alberto Weretilneck y de su diputado Agustín Domingo, a quienes señalaron como “cómplices del ajuste, la corrupción y la entrega” del gobierno de Javier Milei.

El legislador de PJ – Nuevo Encuentro, Daniel Belloso, fue categórico: “Lo que queda claro es que Juntos Somos Río Negro se ha convertido en un apéndice del oficialismo libertario. Votan leyes que destruyen empleo, cierran pymes, recortan a nuestras universidades y frenan la obra pública. Los rionegrinos no hemos recibido un solo beneficio de esa sumisión; solo más pobreza, más desempleo y más desigualdad”.

En la misma línea, el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, advirtió: “El diputado Domingo volvió a ausentarse en la comisión investigadora de la criptoestafa LIBRA, donde debía citarse a Karina Milei para dar explicaciones por un fraude millonario que afectó a cientos de personas en el mundo. Esta ausencia no es casual, es parte de una decisión política de proteger a la hermana del Presidente y de encubrir la corrupción”.

Berros agregó además: “Ya no hay margen para el doble discurso. Mientras en Río Negro venden transparencia con leyes como Ficha Limpia, en el Congreso son socios de Milei y se ausentan para tapar escándalos de corrupción. Weretilneck y Domingo le están dando la espalda a los rionegrinos para salvar a un gobierno que cada día hunde más a las familias trabajadoras”.

Los bloques peronistas remarcaron que “el gobernador Weretilneck no puede seguir presentándose como defensor de Río Negro mientras en el Congreso su espacio político respalda sin titubeos el plan de Milei”.

“Que no sigan mintiéndole a la gente —cerró Berros—: no son independientes ni dialoguistas, son socios de Milei y la sociedad rionegrina ya lo sabe”.