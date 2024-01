«La oferta realizada no es el tipo de propuesta salarial que necesitamos los trabajadores de la educación»

En la audiencia paritaria realizada este miércoles 17 de enero, luego del cuarto intermedio, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos modificó parcialmente la propuesta salarial realizada en el martes, y ofreció un esquema que mantiene el pago de sumas fijas no remunerativas y no bonificables, pero con montos diferenciados según la escala de antigüedad.

El gremio UnTER explicó que la nueva propuesta consiste en el pago de dos bonos para los meses de enero y febrero, que se pagarían por planilla complementaria, a partir del día 25 de cada mes. E incluye la convocatoria a una nueva paritaria el día 23 de febrero, para discutir una nueva pauta salarial.

A diferencia de las dos propuestas anteriores, que ofrecían un bono para el mes de enero con un monto unificado para todos los trabajadores de la educación, el nuevo ofrecimiento propone sumas diferenciadas según la antigüedad docente: entre 0 y 11 años $57.000, de 12 a 22 años de antigüedad $70.000, y a partir de los 23 años de antigüedad $85.000.

«Si bien la oferta realizada por el Ministerio cambió notablemente, no es el tipo de propuesta salarial que necesitamos los trabajadores de la educación frente a la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido –y seguimos sufriendo- en nuestros salarios, porque el pago de bonos no es una recomposición salarial; la propuesta es por agente y no por cargo; y a pesar de que ofrece montos diferenciados según la escala de antigüedad, continúa achatando la pirámide salarial», expresó el gremio UnTER.

Esta propuesta se analizará y debatirá en un próximo Plenario de Secretarios Generales, con fecha a confirmar.