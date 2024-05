La modificación de la Ley que los ampara a los judiciales generó la reacción de los trabajadores

La propuesta elevada por la jueza del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, será fundamentada hoy por la misma magistrada ante los legisladores en una reunión preparatoria para un tratamiento inminente en el recinto.

En la asamblea de ayer de la que participó una importante cantidad de trabajadores se acordó una concentración a las 8.30 de en la sede del Poder Judicial de Laprida y 25 de Mayo de Viedma y desde allí marchar a la Legislatura donde sesionará el plenario de Planificaciones y Constitucionales.

HERIR DE MUERTE

Pablo Barreno, secretario General en Viedma del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro -Sitrajur- explicó en la asamblea de ayer que en la tarde del viernes se informaron sobre la reunión de hoy y del tratamiento en la próxima sesión de este proyecto de ley que “viene a herir de muerte no solamente a nuestro sindicato sino también a la negociación colectiva dentro del Poder Judicial”.

Explicó a “Lo Principal” que la modificación consiste “en sacar la participación de los judiciales jerárquicos como jefes de despacho, de secciones y departamentos lo que implicaría que no tengan derecho a remuneración alguna ni una jornada limitada de trabajo”.

El exdiputado provincial detalló que con esta modificación el resto de los trabajadores judiciales que “todavía no detentamos esas categorías no podamos acceder por estricto concurso. Se nos vedaría la carrera a los cargos superiores al resto de los judiciales y particularmente lo que genera en virtud de cómo está constituido es el descabezamiento de nuestro sindicato”.

A modo de ejemplo señaló que el actual secretario General del Sitrajur, Emiliano Sanhueza , ocupa hoy el cargo de jefe de despacho y “de existir esta modificación y de ser aplicada no podría representar al gremio en términos colectivos. En el caso de una una paritaria, el Poder Judicial no lo reconocería porque no estaría conveniado y lo que viene a hacer esta modificación es herir de muerte, descabezar el sindicato en esos términos. Una barbaridad absoluta”.

Además aseguró que esta modificación elevada por la jueza Piccinini no sólo afecta la jerarquización sino también los salarios de los judiciales. “Hemos logrado que quienes cumplen un rol jerárquico estén en una buena posición en relación al primer sector de la magistratura” al marcar que “si existe un sector que no estará representado por el sindicato que en este caso será el de la jefatura ni tampoco por el Colegio de Magistrados y Funcionarios existirán muchísimas posibilidades que esos cargos no solamente sean digitados a dedo sino que eventualmente los salarios de esos trabajadores sean recortados”.

OTRO INTENTO

Tras recordar que esta no es la primera vez que sucede este intento de modificación, Barreno detalló que se tomó contacto “con cada uno de los legisladores porque una cosa es lo que piensa el Poder Judicial hacia adentro de si mismo como una situación eterna y otra es la voluntad de los legisladores elegidos por el pueblo . Somos más de 2000 familias que verán afectados sus derechos a la carrera judicial y sus condiciones de trabajo”.

En el marco de la sanción de no hace mucho tiempo de esta Ley que se intenta modificar, Barreno adelantó que “le vamos a pedir a los legisladores que sean coherentes y consecuentes con lo que votaron cuando por unanimidad aprobaron nuestra Ley”.

Consultado sobre si en los últimos tiempos se amplió la diferencia de sueldos entre los trabajadores y los jueces admitió que “lamentablemente se ha sostenido lo que pasa que en términos nominales se ha ampliado al no achicarse el porcentaje”.

En este sentido estimó que la jueza Piccinini que por su antigüedad es la que más cobra de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y por ende de todo el Poder Judicial percibiría un salario que rondaría los siete millones de pesos mensuales.