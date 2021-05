“La mezquindad del PJ en tiempos de pandemia”

Agregó que “días atrás veíamos como la presidente del PJ, Alejandra Más, pedía más compromiso al Gobierno en la asignación de recursos en la lucha contra el COVID, desconociendo todo lo invertido por el Estado en equipamiento y recursos humanos. Todos sus argumentos son refutados por la propia realidad, que muestra todo lo que el Gobierno ha hecho hasta el momento. Ahora, la presidenta del Bloque de Legisladores, María Eugenia Martini, habla del “riesgo” por el aumento de la deuda provincial como consecuencia del aumento del dólar”.

Ávila recordó que “Río Negro no es una isla en el contexto nacional, y por lo tanto sufre al igual que el resto de las provincias y el Estado Nacional por la inestabilidad de la economía nacional. El incremento del stock de la deuda pública provincial ha sido provocado fundamentalmente por cuestiones macroeconómicas ajenas a decisiones provinciales, como lo es la variación del tipo de cambio dólar y el incremento de la inflación (que aplica al CER)”.

Sostuvo además que “esta gestión de Gobierno no ha adquirido nueva deuda, y ha logrado refinanciar positivamente los términos de la deuda contraída oportunamente para la ejecución del Plan Castello.

Pero Martini parece olvidarse que ese dinero no fue destinado en absoluto a gastos corrientes, sino que tuvo y tiene como destino obras que le están cambiando y le cambiarán la vida a los rionegrinos. Sanear el río Negro con nuevas plantas de tratamientos de líquidos cloacales para no tirar más desechos a la cuenca; llevarle gas natural a los habitantes de la Región Sur; tener una nueva Ruta 2 para el turismo y la producción; cambiarle la matriz productiva a Bariloche con el Parque Industrial y Tecnológico; tener asfaltados los caminos productivos y la ruta a El Manso, sólo por citar algunos ejemplos, parece no ser importante para la oposición en Río Negro”.

La legisladora de Juntos Somos Río Negro consideró además que “tal vez Martini no recuerde que como consecuencia de la pandemia y por la decisión de acompañar al comercio y la producción, Río Negro dejó de recibir 12 mil millones de pesos el año pasado, en un tiempo en que se multiplicaron los gastos como consecuencia de la lucha contra el COVID. Además, hubo que hacer frente al aumento de las demandas del gasto social y de una importante contracción en los principales sectores de la economía provincial”.

“El Gobierno rionegrino tiene muy en cuenta su deuda y es motivo permanente de análisis, pero mientras la oposición sólo intenta ensuciar la cancha, la gestión sigue adelante haciendo todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de los rionegrinos”, manifestó finalmente Ávila.