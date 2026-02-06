La mayoría de ATE aceptó la actualización de salarios por IPC en la provincia

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El plenario de secretarios generales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aprobó este viernes por amplia mayoría la oferta del Gobierno que actualiza el salario del primer cuatrimestre de acuerdo al IPC,

El gremio ATE puso como condición de ser convocado a una paritaria específica que defina un cronograma de incorporación permanente a los haberes de la suma de $250.000 propuesta como reparación por 2025.

Hay que recordar que existirá una compensación por el período pasado de $250.000 que se va a liquidar por planilla complementaria en dos mitades el 20 de febrero y 20 de marzo.

El aumento cuatrimestral se liquidará en dos bimestres: los meses de enero y febrero con haberes de febrero y los de marzo y abril con haberes de abril, según el promedio entre la inflación publicada por el INDEC Nacional y el INDEC Viedma.

Los estatales recibirán además el pago de la Ayuda Escolar de $80.000 con los haberes de febrero, lo que representa un 100% de aumento, por encima de la evolución de la inflación. Y el pago de Indumentaria de $250.000 en dos tramos iguales el 17 de abril y el 18 de mayo por planilla complementaria.

“Valoramos positivamente que por primera vez en la provincia la variable utilizada para actualizar los salarios sea la evolución de los precios. Es una paritaria que permite ponerle fin a las sumas en negro, que los incrementos sean acumulativos, que da previsibilidad y garantiza que los ingresos no van a perder contra la inflación”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

“Si hubo unanimidad en condicionar la aceptación de la oferta a la convocatoria a una paritaria que nos permita diseñar un calendario para incorporar el pago de 250.000 pesos en concepto de reparación de manera permanente en los haberes”, agregó.

“Hemos logrado también que se actualicen algunos ítems importantes como la Indumentaria y que se duplique el monto por Ayuda Escolar. Ahora tenemos que seguir trabajando para que sean canceladas las deudas millonarias que se mantienen con los trabajadores bajo el concepto de recategorizaciones. Y además se deberá iniciar un proceso de regularización de todas aquellas sumas que aún se mantienen como no remunerativas en los recibos de haberes. La paritaria debe permanecer abierta, arrojando resultados y dando respuestas a todas las demandas de los estatales”, agregó.

Por otro lado, en la primera quincena de marzo la Función Pública llamará a una reunión exclusiva para comenzar a trabajar las recategorizaciones adeudadas.

El plenario volvió a reclamar por aumento en las asignaciones familiares, regularización de los trabajadores precarizados, la apertura de un proceso de pase a planta permanente y reuniones de trabajo con los distintos ministerios y carteras del Estado.