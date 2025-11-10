La madre de Gabriel Mandagaray denunció a cuatro de los integrantes del STJ ante el Consejo de la Magistratura

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La excomisario de la Policía de Rio Negro Elsa Fabi, madre de Gabriel Mandagaray denunció a cuatro de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia por «hechos que considero constituyen un mal desempeño rayando el abuso de autoridad». El joven murió en abril de 2021 y la causa volvió -por tercera vez- al Tribunal de Impugnación.

Elsa Fabi denunció ante el Consejo de la Magistratura a la mayoría de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro por el tratamiento dado en la causa que investiga el homicidio de su hijo Gabriel Mandagaray, integrante de la Policía provincial fallecido en abril de 2021 durante un curso de entrenamiento del Cuerpo de Operaciones Especial y Rescate (Coer).

La última decisión del máximo tribunal, de octubre de este año, fue devolver el expediente para una tercera revisión por parte del Tribunal de Impugnación. Antes, los cuatro policías imputados: Alejandro Gattoni, Alfredo Nahuelcheo, Maximiliano Vitali Méndez y Marcelo Contreras; fueron condenados a penas desde 4 años y 10 meses hasta 4 años y 3 meses, confirmadas luego tras dos intervenciones del Tribunal revisor.

En la presentación ante el presidente del Consejo de la Magistratura Fabi considera que el accionar del STJ «constituyen un mal desempeño rayando el abuso de autoridad» y pide que «se disponga la investigación de los 4 jueces del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que han llevado a que la causa de mi hijo ingrese en impunidad».

El pedido es contra los jueces Cecilia Criado, Sergio Ceci, Ricardo Apcarián y Liliana Piccinini, en tanto deja afuera a Sergio Barotto que no firmó la última sentencia de sus pares.

La denunciante recordó que «las causas que condujeron a quitarle la vida a mi hijo Gabriel fueron documentadas como pruebas contundentes al momento de atravesar por el Tribunal de Juicio» dijo que «fueron diligencias practicadas con responsabilidad y respeto de las normas procesales vigentes» y «se arribó a la conclusión que a mi hijo lo mataron».

Para Fabi su hijo «fue asesinado» por «prácticas violatorias a la Constitución Nacional y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos», anticipó que «arribaré a donde sea necesario para que los reconocidos culpables purguen la pena establecida en la sentencia doblemente confirmada» y remarcó que «a partir de la llegada del expediente al Superior Tribunal de Justicia, vino el calvario».

«Hace 2 años y medo que el STJ viene dando vueltas en el caso» y «esto va para largo, por culpa de los 4 jueces que indudablemente no tienen ni idea de lo que una familia sufre».

En el escrito Fabi solicita «la inmediata intervención del actual STJ en los jueces que decidieron llevar la impunidad del caso de mi hijo» y que la causa «no sea ingresada a la tumba de la impunidad, por elección de jueces que no están a la altura de las circunstancias» y subraya que «en este caso han demostrado que no pueden seguir siendo parte de un poder judicial».

Por último pide que «se ordene el inicio del correspondiente sumario o investigación administrativa», «se adopten las medidas necesarias para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley» y «oportunamente se me notifique del resultado de las actuaciones».

FUENTE: Diario Rio Negro