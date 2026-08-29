La Legislatura sesionará el jueves y tratará el traslado de las rutas Nacionales 22 y 151 a la Provincia

El traspaso de la gestión de las rutas nacionales 22 y 151 a Río Negro marcará la agenda de la Legislatura durante la próxima semana.

29 de agosto de 2026

El proyecto, que ingresó para su tratamiento en única vuelta, propone ratificar el convenio firmado el 24 de agosto con la Dirección Nacional de Vialidad para transferir la gestión, administración y mantenimiento de las rutas. Además, contempla una autorización de endeudamiento de hasta 60 millones de dólares, destinada a obras en los tramos más deteriorados, con financiamiento previsto de FONPLATA.

Con reuniones de comisiones desde el lunes y una sesión prevista para el jueves, los legisladores abordarán la iniciativa que busca dotar a la Provincia de herramientas para intervenir en ambos corredores.

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La propuesta también declara la Emergencia Vial Provincial sobre ambas trazas y establece a Vialidad Rionegrina como autoridad de aplicación, con facultades para ejecutar obras y contrataciones urgentes. Entre los fundamentos se mencionan ahuellamientos de hasta 17 centímetros, banquinas deterioradas y consecuencias para la seguridad vial y la actividad productiva.

La actividad de comisiones comenzará el lunes, a las 13, con Educación. A las 14.30 se reunirá la Comisión Especial de Control Externo de la Gestión Administrativa del Tribunal de Cuentas, mientras que a las 15 será el turno de Asuntos Sociales.

El martes, desde las 9, se realizará una reunión plenaria de las comisiones de Planificación, Asuntos Económicos, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Al finalizar, tendrá lugar otro plenario de Asuntos Constitucionales y Presupuesto.

La agenda continuará el miércoles, a las 10, con la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, antes de la sesión del jueves, convocada para las 8.