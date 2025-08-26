Lo Principal

La Legislatura para Pesatti debe estar «libre de los discursos de odio»

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, presentó un proyecto de resolución para modificar el Reglamento Interno de la Legislatura provincial incorporando la prohibición expresa de los discursos de odio y estableciendo un régimen de sanciones para quienes incurran en esa práctica.

“La democracia se fortalece cuando el debate parlamentario se desarrolla en un marco de respeto, sin expresiones que degraden la dignidad humana, ni inciten a la discriminación o a la violencia”, afirmó Pesatti.

La iniciativa se inspira en los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, que obligan a los Estados a prohibir expresiones de odio que constituyan incitación a la violencia o la hostilidad.

“No podemos tolerar que en el recinto legislativo, que representa a todo el pueblo rionegrino, se reproduzcan mensajes de odio que dividan, hieran y excluyan. La política debe ser un ejemplo de convivencia democrática y pluralismo”, subrayó.

El proyecto incorpora nuevas disposiciones que tipifican al discurso de odio como falta grave de orden parlamentario y establece sanciones que van desde el apercibimiento hasta la exclusión definitiva del cuerpo, con las garantías del debido proceso.

“Esta reforma no busca limitar la libertad de expresión. Al contrario, la protege, porque sin respeto a la dignidad de las personas y sin reglas claras que eviten el odio, el debate político pierde legitimidad y se degrada”, señaló Pesatti.

Finalmente, la propuesta prevé una capacitación obligatoria para legisladores y personal de la Legislatura sobre estándares nacionales e internacionales en materia de discursos de odio y libertad de expresión.

“Queremos una Legislatura a la altura de los tiempos, que reafirme su compromiso con los derechos humanos, el respeto a la diversidad y la democracia”, concluyó.







