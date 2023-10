La Legislatura de Rio Negro llaman a postulantes para el cargo de vocal padre-madre del Consejo de Educación

Por lo tanto, la Legislatura llama a la inscripciones de postulantes, para después evaluarlos y posteriormente enviar una propuesta a la Cámara, para que en sesión especial designe a un vocal titular y a dos vocales suplentes.

La documentación requerida y la propuesta de gestión de el/la postulante como Vocal padre/madre, tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser enviada en formato PDF a la Legistura de Río Negro vía correo electrónico a amontanari@legisrn.gov.ar a partir del 31 de octubre hasta el 10 de noviembre, a las 11 horas.

El Consejo Provincial de Educación está integrado por un (1) presidente, dos (2) vocales en representación por el Poder Ejecutivo, un (1) vocal en representación de los docentes en actividad y un (1) vocal en representación de los padres/madres de los estudiantes.

Actualmente, esta función la cumple Alberto Oscar Reyes, oriundo de Choele Choel.

Requisitos y documentación

1. Datos Personales: Nombre y Apellido. Domicilio Real. Residencia en la Provincia de Río Negro (mínimo 5 años). Haber cumplido 25 años de edad al momento de la inscripción. Copia escaneada del DNI. Denunciar correo electrónico válido a los fines de notificaciones o requerimientos y/o resoluciones

2. Certificación otorgada por el establecimiento educativo dependiente del Consejo Provincial de Educación donde conste tener hijo/a escolarizado/a.

3. No poseer antecedentes penales, certificado por el RENAR.

4. Podrán presentarse aquellos/as postulantes sin relación de dependencia laboral con el Estado Provincial Rionegrino o bien que acrediten 3 años desde su desvinculación o extinción laboral, al momento de la inscripción. Declaración Jurada de la situación laboral con documentación que la acredite.

5. Propuesta de Gestión. Deberá contemplar al menos uno de los siguientes ejes temáticos: a) Educación Sexual Integral (ESI) Ley nº 26150, b) Rol de la familia como integrante de la comunidad educativa, c) Calidad educativa, d) Educación e igualdad, Ley nº 26061, e) Democracia, soberanía y derechos humanos, f) Identidad Rionegrina, g) Prevención y cuidados y h) Información y comunicación. Formato de presentación: Formato: PDF, Tamaño A4, Márgenes: de 2,54 cm en cada borde de la hoja, Sangría: cinco espacios al inicio de cada párrafo, Fuente y tipo de letra: Times New Roman, Tamaño de letra: 12, Alineamiento a la izquierda interlineado 1.5 y máximo de la presentación hasta 5 carillas.

PARA MAYOR INFORMACIÓN: Legislatura de Río Negro, Secretaría Legislativa, San Martín 118 (8500), Viedma R.N. Teléfono: 2920-421866, internos 245, 246 y 247 de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Registro de postulantes para el cargo de vocal representante de los padres/madres