La justicia sobreseyó a la mujer que atropelló a Franquito Salicioni

El juez de garantías, Adrián Dvorzak, dictó el sobreseimiento a la mujer que conducía el auto, por pedido de su defensor Pedro Vega.

El fiscal de la causa Juan Pedro Puntel, ya había pedido el sobreseimiento, y la fiscalía no se opuso a lo solicitado.

Por su parte el abogado querellante Fernando Ruiz, no estuvo presente en la audiencia.

Franco tenía 12 años el 4 de agosto del 2014, estaba en su casa y salió a comprar y fue ahí que cruzó la calle y fue atropellado por el auto.

Carlos Salicioni el pasado 4 de diciembre había publicado en la redes sociales, u descontentocon ladesición judicial.

“Hoy finaliza una lucha de más de 5 años donde me mataron a la personita q más llegué amar en esta vida.lamentablemente la perdí.hoy una vez más la justicia demuestra q está del lado de la asesina y no de las víctimas.la luche deje muchas cosas de lado pero la luche .hoy es un día más de mucho dolor.hoy es el día en el que pongo un punto final.ya no tengo fuerzas ni medios para luchar con el sistema judicial de mierda q tenemos.me duele en el alma.pero una vez más perdí.perdon hijo por no poder cumplir la promesa q te hice”.