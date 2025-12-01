Lo Principal

La justicia rionegrina incrementa los montos para los procesos de menor cuantía

A partir de este lunes 1 de diciembre, el monto máximo previsto para los procesos de menor cuantía en todos los juzgados de Paz es de dos millones setecientos mil pesos ($2.700.000).

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) fijó los valores para la menor cuantía y estableció un nuevo monto máximo para los juicios ejecutivos en los juzgados de Paz. Desde esa fecha, el límite se fijó en un millón trescientos mil pesos ($1.300.000).

Qué son los procesos de menor cuantía y para qué sirven
Las acciones de menor cuantía permiten a ciudadanos y ciudadanas resolver reclamos de manera más rápida y sencilla. Se tramitan en cualquier ciudad, pueblo o paraje que cuente con un juzgado de Paz, lo que facilita el acceso a una justicia cercana.

El procedimiento es gratuito, informal y respeta los principios de bilateralidad, igualdad y colaboración. El trámite se desarrolla de forma verbal, con resguardo del derecho de defensa.

Cómo se inician y qué casos quedan excluidos
Los procesos se inician en los juzgados de Paz mediante un formulario presentado como demanda. A través de ese documento se reclama un monto en pesos a la contraparte.

Quedan excluidos de este tipo de trámite los asuntos de sucesión, familia, laborales y desalojo.

La red de juzgados de Paz en Río Negro
El Poder Judicial de Río Negro cuenta con 49 juzgados de Paz distribuidos en todo el territorio provincial. En muchos casos, representan la vía más cercana para resolver conflictos vecinales o realizar trámites esenciales.

Además de las acciones de menor cuantía, los juzgados de Paz intervienen en contravenciones, notificaciones, certificaciones, autorizaciones, juicios ejecutivos, ejecuciones fiscales, beneficios de litigar sin gastos, audiencias y cartas poder, entre otras materias.






