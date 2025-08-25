La justicia pide colaboración en la búsqueda de un hombre de Viedma
Buscamos a Cristian Leonardo Procoppo de 45 años de edad, quien fue visto por última vez en la madrugada del domingo en inmediaciones de México y Álvaro Barros. Este lunes no se hizo presente en su trabajo, al que debía ingresar a las 5 horas.
Cristian es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1.90, es de tez blanca y tiene pelo corto rubio con rulos y ojos color celeste. No posee tatuajes ni tiene cicatrices a simple vista, no usa aros.
Al momento de ser visto por última vez vestía zapatillas negra, jean color azul oscuro y chomba blanca con una franja gris en el pecho.
