La justicia pide colaboración en la búsqueda de un hombre de Viedma

lunes 25 de agosto de 2025

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Buscamos a Cristian Leonardo Procoppo de 45 años de edad, quien fue visto por última vez en la madrugada del domingo en inmediaciones de México y Álvaro Barros. Este lunes no se hizo presente en su trabajo, al que debía ingresar a las 5 horas.

Cristian es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1.90, es de tez blanca y tiene pelo corto rubio con rulos y ojos color celeste. No posee tatuajes ni tiene cicatrices a simple vista, no usa aros.

Al momento de ser visto por última vez vestía zapatillas negra, jean color azul oscuro y chomba blanca con una franja gris en el pecho.