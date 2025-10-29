La interna en UnTER llevó a que la conducción ratifique que seguirá al frente del gremio y «habrá una transición ordenada y transparente»

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Así lo aclaró desde el Consejo Directivo Central de UnTER, encabezado por Silvana Inostroza secretaria General del Gremio Docente.

Inostroza manifestó «que que tenemos la responsabilidad de representar los intereses del conjunto de la docencia rionegrina y conducir el sindicato hasta diciembre de 2025, garantizamos un proceso de traspaso ordenado y transparente, en el marco de la mayor unidad posible de los trabajadores de la educación».

Las manifestaciones de la actual secretaria de UnTER se realizan ante los pedidos de algunos de los integrantes de la nueva comisión que ganó la elección en el gremio, que se debe entregar el mandato antes del 10 de diciembre.

Quienes ganaron la elección es el núcleo duro del gremio y que luego de los comicios en ese sector se reflejaron más las grandes diferencias que existen en la forma de conducir el sindicato.

Tal es así que en el último Plenario de Secretario Generales por zoom, la agrupación electa, DAF Multicolor, decidió levantarse de la reunión donde se rechazó la última propuesta salarial del Gobierno.

Ahí la conducción actual manifestó que «DAF Multicolor, abandonó el plenario desconociendo la legitimidad que tiene, sin dar lugar al debate y a la búsqueda de consensos. Quienes tendrán la responsabilidad de conducir la UnTER a partir de diciembre prefirieron no avanzar en la construcción de un verdadero plan de lucha y sus acciones políticas a realizar, entre las cuales posiblemente hubiese estado la realización de un Congreso».