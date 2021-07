“La inseguridad en la ciudad de Viedma se convirtió en el tema del día”

Scavo aludió a “la situación económica financiera, la realidad social, la falta de oportunidades, la falta de empleo, la falta de posibilidades, la falta de un futuro, la falta de objetivos, la falta de contención, todo suma para obtener este resultado que hoy nos atraviesa”.

“Suicidios, consumo de drogas-estupefacientes y prostitución son parte de la escena diaria en Viedma” aseguró Scavo y señaló “hoy la secretaria de Estado, Seguridad y Justicia de la provincia Betiana Minor reconoció en un medio de comunicación local que se duplicaron los casos de suicidios en el último año, esta realidad es terrible, y debemos hacernos cargo”. La concejal indicó que “la falta de empleo y oportunidades genera en la población situaciones de angustia y desazón donde las personas con menos recursos económicos y las que fueron sometidas a los aislamientos mas estrictos debido a la pandemia, resultan hoy los mas castigados, fundamentalmente los jóvenes”.

En tal sentido indicó la importancia de reunir al consejo local de seguridad y recordó que “varios concejales de la oposición lo estamos solicitando formalmente desde hace varias semanas sin respuesta aún” y aseguró “consideramos de suma importancia aunar esfuerzos y trabajar mancomunadamente para la búsqueda de los mejores resultados”. Expresó “celebramos que la secretaría de seguridad y justicia este abierta pero insistimos en que el espacio institucionalizado del consejo local de seguridad es la herramienta adecuada para la búsqueda de soluciones, dado que participan todos los actores”.

Scavo expresó “pusimos muchas vidas en pausa” y señaló “a la suspensión de clases, se sumó la suspensión de la vida social, también la cultural y deportiva, aislamos a los niños y adolescentes, la sociedad lleva 477 días de restricciones varias, en algunos momentos cuarentenas eternas”. Y agregó “las decisiones o medidas que se toman desde Casa Rosada o Puerto Madero no siempre son las mejores o las mas adecuadas para aplicar en cada una de las provincias o ciudades del interior, las escuelas no son lugares de contagio así lo reconoció el ministro de Educación de la Nación y en las localidades como Viedma la asistencia a las escuelas no implica una amplia movilidad de personas y transporte escolar ya que la mayoría de los chicos asiste a la escuela mas cercana a su domicilio, pero sí la escuela es un espacio de contención”.

Finalmente la concejal expresó “por segundo año el gobierno nacional suspendió las pruebas prender, no se conocerá el impacto de la pandemia en las escuelas argentinas. Son pruebas que miden los aprendizajes de los alumnos, la pérdida no sólo será de contenidos, lamentablemente la pérdida mas fuerte y dura es la humana”.