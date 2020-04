La gobernadora participó de la presentación que realizó el presidente de la reestructuración de deuda nacional

La presentación fue encabezada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández; y contó con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

En la Residencia de Olivos, junto a gobernadores y autoridades de todas las provincias, Arabela escuchó los lineamientos de la propuesta del Gobierno Nacional, que contempla un recorte en los intereses, un período de gracia de tres años y un aumento escalonado de los cupones.

Los términos de la oferta del canje de la deuda pública externa, que contempla una quita en términos de pago de capital de u$s3.600 millones, con una reducción de intereses del orden del 62%. La primera reacción de los acreedores, fue que se trata de una oferta “no tan mala” como indicaban primeros trascendidos y que esperan más detalles aunque advirtieron que en estas condiciones “no parece aceptable”.

En el encuentro, el Presidente ratificó que “Argentina está ante una suerte de default virtual” y cuando el Gobierno eleve la propuesta de reestructuración de la deuda ante los bonistas privados, “los mercados van a conocer lo que Argentina está en condiciones de pagar y cumplir”.

La propuesta engloba a 21 bonos elegibles nominados en dólares, euros y francos, bajo legislación extranjera por un total de u$s66.238 millones. La presentación oficial aclara que u$s41.548 millones emitidos en los últimos 4 años. Los principales tenedores de esta deuda son los fondos Black Rock, Greylock, Fidelity, Templeton y PIMCO.

Según Guzmán, hay consenso en que la Argentina “durante ciertos años no puede pagar nada” y que “también hay consenso en que debe haber una reducción fuerte en la carga de deuda” Así, explicó que “proponemos cambiar la estructura de bonos por otra que implique un período de gracia de tres años. No se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022, se pagaría un cupón promedio de 0,5% en 2023 y esas tasas irían creciendo hasta niveles que son sostenibles”.

El ministro precisó que “el interés promedio que pagaría la Argentina es de 2,33%”. Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda especificó que “la propuesta conlleva mayor reducción de intereses que de capital. Se da una reducción de capital de 3.600 millones de dólares, es decir, una quita del 5,4% sobre el stock de deuda y una reducción del pago de intereses de 37.900 millones, que equivale a una quita del 62%”.

El ministro anticipó que a partir del lanzamiento formal de la oferta ante los acreedores externos, que será mañana, habrá aproximadamente 20 días de plazo para que los bonistas puedan decidir si aceptan la propuesta argentina.

En su presentación, Guzmán reiteró que la deuda es “insostenible” y que la Argentina no está en condiciones de afrontar su pago en las actuales condiciones. “Hoy no podemos pagar la deuda, tenemos la voluntad de hacerlo, pero no tenemos la capacidad de hacerlo”, sostuvo el ministro.

En ese sentido, destacó que también el FMI coincide con la visión del gobierno argentino, tras evaluar la capacidad de pago del país. “La Argentina no puede pagar nada” y “el Fondo coincide en que tiene que haber una fuerte reducción en la carga de la deuda”, dijo.