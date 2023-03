“La Fundación dice que no funciona el estacionamiento porque nos debe plata desde octubre”

“La Fundación no nos ha pagado y por eso dicen que no funciona el servicio de cobro, nos deben desde octubre del año pasado, les enviamos cartas documentos y no las contestan, y por eso argumentan que no funciona el sistema y es mentira”, dijo De Luca.

“Yo puedo asegurar, e invito a los usuarios del sistema a que lo prueben y se darán cuenta que no falla”.

“Estamos sorprendidos que digan eso, pero todo es por la deuda que están tendiendo con nosotros, deben dos meses de alquiler en el lugar donde están las oficinas de cobro de estacionamiento y la deuda que tienen ronda los 7 millones de pesos”.

La fundación no tiene comunicación con la empresa electrónica, “no tenemos comunicación con ellos y eso dificulta que se pueda trabajar”.

El titular de la empresa Sippark reiteró varias veces que la Fundación, “aduce una falla en el sistema que no es, no existe, funciona a la perfección, que no lo quiere aplicar, es otra cosa”.

De Lucas dijo además que no tienen contacto con ningún funcionario municipal, que nadie los llamo y que tienen posibilidad de contacto con ellos, que para él todo es muy extraño, por que hablan de que el sistema anda mal sin probarlo.