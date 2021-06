La Federación de Sociedades Rurales de Río Negro lamenta que el Gobierno Nacional no escuche a la Mesa de Enlace

En un comunicado de prensa la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro expresó que lamenta que el Gobierno Nacional no escuche a nuestros representantes, la Mesa de Enlace, e insista con el cierre de exportaciones de carne y medidas que no solamente no solucionan la falta de poder adquisitivo del dinero, sino que tendrán consecuencias muy difíciles de subsanar: incumplimiento de contratos y cierre de mercado, cierre de frigoríficos con las consiguientes pérdidas de trabajo directo e indirecto, baja en el stock ganadero (aún padecemos secuelas provocadas por el cierre e intervención que se produjo a partir del año 2006 y siguientes), suba del precio al consumidor interno, etc.

No es cerrando la exportación ni interviniendo el mercado, como se logrará que los argentinos puedan comer más carne, ya que el problema no es el precio de la misma sino el cáncer de la inflación que pulveriza el valor del dinero. No es que los alimentos, los combustibles, el hierro y todos los demás bienes suben de precio, es que nuestra moneda se desvaloriza.

No es pactando con la industria y no escuchando a los representantes de los productores como se solucionará el problema de fondo. Cortar el hilo por lo más delgado no es bueno y usar una alfombra para tapar un bache no es solución sustentable en el tiempo.

Pedimos a nuestros representantes en el Congreso que se acerquen a nuestra Federación para interiorizarse del problema y de los antecedentes ya que debemos aprender de la historia y no seguir tropezando con la misma piedra, para luego poder interceder ante el Gobierno Nacional a fin de hacerlos reflexionar para que rectifiquen lo actuado.

Baldomero Bassi.

Pte. Federación Sociedades Rurales de Rio Negro.