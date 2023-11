La Federación de Productores repudia el robo y faena de animales en campos de la provincia

Desde la Federación de productores, “repudiamos enfáticamente semejante hecho y exigimos de las autoridades que se tomen las medidas que corresponden”.

Según la información recabada los malvivientes se manejaban en al menos 3 vehículos tipo pick up donde cargaron aproximadamente los 3200 kg de carne de los animales faenados para darse a la fuga por lo que se conoce como camino o ruta del gas.

Las imágenes son tan elocuentes como desgarradoras, ya que significa un golpe económico muy importante para el productor. Si bien es éste el caso que más llama la atención por la cantidad de animales, hay reiterados robos de cinco, tres, cuatro animales en un mismo establecimiento rural del Valle Medio en los últimos días. No todos se denuncian.

La producción ganadera afectada duramente en los últimos meses por los robos en los campos, tanto casas como ganado, y además una sequía muy importante que afecta prácticamente a toda la provincia.

Como tantos otros productores, afectados por la intensa sequía, éste hombre encierra y desteta anticipadamente sus terneros, los mantiene encerrados y alimenta con balanceado y rollo para poder recriarlos, aliviando las madres y así conservar el capital de trabajo. Aprovechando tal situación los malvivientes roban la poca producción del campo.

El crecimiento del abigeato que es cada vez más marcado y como se aprecia en este caso cada vez más arriesgados y que incluyen un estudio de inteligencia y una logística muy importante para poder realizar semejante robo.

Tanto los integrantes de la Comisión de la Sociedad Rural de Choele Choel, como demás rurales de la provincia, nucleados en la Federación de Sociedades Rurales, hemos mantenido reuniones de trabajo para tratar de encontrar una solución a este problema recurrente, con el Ministro de Producción, Jefe de Fiscales de la Provincia, Jefe de Policía, Ministro de Seguridad, Ministro de Justicia llevando el reclamo en reiteradas oportunidades con soluciones bastante esquivas y hasta el momento sin solución. Los recursos nunca alcanzan, las amplias zonas a cubrir por la policía rural son imposibles de cubrir por la falta de móviles o de personal. El origen de éste problema como tantos otros es la falta de justicia.

También es importante remarcar la falta de controles bromatológicos en todas las ciudades de la zona por las autoridades municipales respectivas, lo que no les permitiría a las carnicerías vender carne que no haya pasado por matadero autorizado.

Ya estamos cansados de reuniones sin ningún resultado visible. Basta, ya está todo hablado y dicho, no queremos más reuniones, queremos que se pongan a laburar y que den una respuesta a la gente que trabaja y paga sus impuestos como debe ser. Además de la sequía, esto también tenemos que aguantar?”.