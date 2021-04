“La educación presencial debe considerarse como servicio esencial”

“La educación es un derecho inalienable que esta garantizado por nuestra Constitución Nacional. Durante el ASPO a causa de la pandemia COVID-19 en el año 2020, millones de niños, niñas y adolescentes de la Argentina se vieron obligados a suspender la concurrencia a clases presenciales en las escuelas de todos los niveles educativos del país, y comenzar la escolaridad virtual. La cuarentena que se decretó por 15 días en los primeros días de marzo del 2020, se prolongó durante todo el año, sin que hubiera posibilidad de retomar la presencialidad en las aulas hasta el 2021” señaló la concejal.

“El día miércoles luego de que el Consejo Federal de Educación, donde se reunieron el Ministro de Educación de la Nación y sus pares provinciales, publicaran un comunicado sosteniendo que la presencialidad en las escuelas bajo los estrictos protocolos que se establecieron en conjunto con todos los actores (docentes, gremios, personal no docente, salud, etc) no genera mayores riesgo decontagios que otras actividades, el Presidente anunció que se suspenderían las clases presenciales en el AMBA” indicó la concejal de Juntos por el Cambio.

“La virtualidad solo contribuye a incrementar la diferencias entre niños, niñas y adolescentes con mayores y menores recursos económicos” expresó la concejal y agregó “dejan en desigualdad de condiciones a los más vulnerables, ya que sufren la falta de recursos educativos y económicos, las dificultades de conectividad y en muchos casos la falta de contención del entorno familiar. Deja sin contención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Y aquellos que sufren violencia en su circulo más cercano. Y atenta además contra la salud metal de los millones de niños, niñas y adolescentes que ya padecieron un año completo de clases virtuales”.

“La educación y la socialización que brinda la escuela es la mejor herramienta que le dejamos a las generaciones futuras para progresar, desarrollarse y construir un país del que podamos sentirnos orgullosos. Es por ello, que probablemente este sea, más que nunca, el momento de poner a la educación en primer plano, y declarar la presencialidad esencial e impresidible” finalizó Scavo