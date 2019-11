La Delegación Viedma de IPROSS atenderá este jueves con normalidad

Este miércoles por la mañana, por orden de las autoridades de la obra social, el edificio de Guido y Rivadavia de la capital provincial fue desalojado y por precaución se suspendieron las actividades.

Actividades propias de la construcción impactaron en la estructura de la Delegación e hicieron que se moviera el cielo raso suspendido, pero el edificio no corre ningún peligro.

Este hecho causó la caída de polvillo y alarma entre las personas que se encontraban en el lugar, pero no se produjo ningún derrumbe y no hubo personas afectadas por el suceso. Según especificó el ingeniero a cargo de la obra contigua, el cielo raso está totalmente firme y no hay ningún riesgo de caída.

A partir de mañana se continuará con el horario habitual de atención, de 8:30 a 13. Hoy la venta de bonos se realizará en los consultorios IPROSSalud, ubicados en Urquiza 548.