La Cooperadora del Hospital Zatti entregó el auto 0km a la ganadora de la rifa

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

La Asociación Cooperadora del Hospital Zatti realizó la entrega de los cinco premios finales correspondientes a la Rifa 24/25, sorteada el pasado 30 de septiembre.

El primer premio, un Fiat Cronos, fue entregado a Susana Valencia, ganadora con el número 176. El segundo premio, una notebook Dell, correspondió a Mariela Cambarieri, con el número 085.

Además, los tres cuadros pintados y donados por Susana Milicich, Rodolfo Guerrisi y Juan Marchessi fueron entregados a Doraliza Andrade, Mabel Lovera y Myriam Zabaleta, respectivamente.Dos de las ganadoras de los cuadros no pudieron estar presentes y recibirán sus premios en sus domicilios.

El encuentro tuvo lugar en la sede de Rot Automotores, ubicada en Av. Caseros 1377, en un clima de alegría y agradecimiento.

Desde la Cooperadora del Hospital Zatti expresaron su felicidad por esta nueva rifa concluida que se destinará, en parte, a la compra de equipamiento para el Servicio de Oftalmología, que fue recientemente incorporado al hospital. La inversión, que asciende a casi cinco millones de pesos, permitirá fortalecer la atención especializada para niños y niñas.

«Ya estamos trabajando en la organización de la próxima rifa que incluirá 60 premios y saldrá a la venta a fines de noviembre», dijo una de las integrantes de la comisión que también agradeció «a todas las personas que colaboran y confían en esta iniciativa solidaria. Cada aporte se transforma en mejoras concretas para nuestra comunidad hospitalaria”.