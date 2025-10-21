La Cooperadora del Hospital Zatti entregó el auto 0km a la ganadora de la rifa
La Asociación Cooperadora del Hospital Zatti realizó la entrega de los cinco premios finales correspondientes a la Rifa 24/25, sorteada el pasado 30 de septiembre.
El primer premio, un Fiat Cronos, fue entregado a Susana Valencia, ganadora con el número 176. El segundo premio, una notebook Dell, correspondió a Mariela Cambarieri, con el número 085.
Además, los tres cuadros pintados y donados por Susana Milicich, Rodolfo Guerrisi y Juan Marchessi fueron entregados a Doraliza Andrade, Mabel Lovera y Myriam Zabaleta, respectivamente.Dos de las ganadoras de los cuadros no pudieron estar presentes y recibirán sus premios en sus domicilios.
El encuentro tuvo lugar en la sede de Rot Automotores, ubicada en Av. Caseros 1377, en un clima de alegría y agradecimiento.
Desde la Cooperadora del Hospital Zatti expresaron su felicidad por esta nueva rifa concluida que se destinará, en parte, a la compra de equipamiento para el Servicio de Oftalmología, que fue recientemente incorporado al hospital. La inversión, que asciende a casi cinco millones de pesos, permitirá fortalecer la atención especializada para niños y niñas.
«Ya estamos trabajando en la organización de la próxima rifa que incluirá 60 premios y saldrá a la venta a fines de noviembre», dijo una de las integrantes de la comisión que también agradeció «a todas las personas que colaboran y confían en esta iniciativa solidaria. Cada aporte se transforma en mejoras concretas para nuestra comunidad hospitalaria”.
