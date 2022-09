“La confrontación no nos lleva a ningún lado”, lo expresó Carreras en la Exposición Rural de Río Colorado

Con la presencia de la Gobernadora Arabela Carreras quedó inaugurada formalmente la 45° Exposición Ganadera, Avícola y Comercial de Río Colorado. “Tenemos el desafío de crecer y seguir produciendo alimentos”, dijo y valoró el trabajo conjunto con los productores: “La confrontación no nos lleva a ningún lado”.

La Mandataria estuvo acompañada por el Intendente Gustavo San Román; el Ministro de Producción y Agroindustria, Carlos Banacloy y el Presidente de la Sociedad Rural de Río Colorado, Federico Lusarreta.

En este marco, la Gobernadora entregó el certificado de pago de una ayuda económica de $750.000 destinada a cubrir los gastos de organización del evento.

“La Patagonia va tomando protagonismo en cuanto a la cantidad y calidad de las cabezas de ganado. Se trabaja en conjunto con una mirada patagónica, de mayor integración, con el objetivo de generar una genética acorde al clima y la geografía que tenemos”, resaltó la Carreras.

Luego se refirió luego al contexto internacional, señalando que hay “una crisis mundial en materia energética y alimentaria, y en ambos terrenos la Argentina puede tener un protagonismo mucho mayor”.

“La producción de proteína animal es clave a la hora de pensar en la necesidad de alimentación que tiene el mundo y que, imaginamos, se profundizará en los próximos años. Tenemos el desafío de crecer y seguir produciendo alimentos”, destacó.

Resaltó el trabajo conjunto con el sector productivo: “Si hoy estamos acá reunidos y pensando cómo crecer, es porque hemos encontrado mecanismos para bajar la confrontación”, dijo y ratificó: “La confrontación no nos lleva a ningún lado, no encuentra soluciones y no resuelve los problemas”.

El Intendente San Román agradeció el trabajo de toda la Comisión Organizadora de la Exposición Rural, que “ya es una fiesta de todo Río Colorado, integrando el campo con el comercio, la industria y los emprendedores”.

“A los productores, les digo que aproveche este momento de tener tan buena genética en la ciudad”, dijo el jefe comunal, y agradeció “el gran esfuerzo de los cabañeros” y “el trabajo conjunto con el Gobierno Provincial”.

Finalmente, Lusarreta destacó la importante inversión realizada para mejorar el predio y coincidió al valorar la tarea mancomunada con la Provincia y la Municipalidad.

Estuvieron presentes en la apertura el Ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; el Secretario General, José María Apud; el Secretario de Ganadería, Tabaré Bassi y el Legislador Fabio Sosa.