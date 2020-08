La comisión inmobiliaria ahora en Viedma la deberá pagar el propietario

Se votó por ordenanza, y señala que el artículo 26 inciso G de la Ley, está completamente vigente.

“Es un hecho histórico que confirma la injusticia que se venía cometiendo con los inquilinos e inquilinas. Esta ordenanza que votó el Concejo Deliberante de Viedma, obligará a las inmobiliarias a poner un cartel informando a los locatarios que no deben pagar la Comisión Inmobiliaria u Honorarios, sino que eso corresponde hacerlo al propietario, que es el comitente”, señaló Roberto Díaz.

La Ordenanza fue presentada por la concejal Silbana Cullimilla, y se funda en la vigencia de la Ley Provincial 2051, que crea el Colegio de Martilleros y Corredores de la provincia, y que en su artículo 26 inciso G, obliga a cobrar la comisión u honorarios inmobiliarios a los propietarios, ya que ellos son los “comitentes”, como señalan los fallos judiciales de La Pampa y CABA que tomaron el modelo rionegrino.

Diaz señaló que “el que lleva la propiedad para hacer un negocio es el propietario, no el inquilino, que simplemente busca acceder a una vivienda. No va a hacer un negocio. Por eso, eso no se considera una intermediación”.

Esta ordenanza, además, señala que habrá multas para quienes no cumplan. A partir de ahora, las inmobiliarias deberán cobrar la comisión pero a los propietarios, como sucedió la semana pasada en La Pampa, y hace dos años en CABA.

La concejal Cullumilla, expresó su satisfacción por la normativa, y aseveró que “esto va a facilitar el acceso a la vivienda para muchas familias, ya que los honorarios son una suma importante para acceder a la vivienda. En tiempos de pandemia, se va a necesitar menos dinero para ingresar”.