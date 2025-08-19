Lo Principal

La coartada del juez suspendido Guerra Labayen se desmorona. Se abre una nueva causal de enjuiciamiento?

Las recientes denuncias por presuntas incompatibilidades del juez suspendido Gustavo Guerra Labayen no son más que un intento desesperado de desviar la atención. A nadie escapa que se trata de una reacción frente a las acusaciones que ya pesan en su contra por los graves atrasos en el dictado de sentencias, un hecho que golpeó de lleno la credibilidad del Poder Judicial de Río Negro.

Gustavo Guerra Labayén

Gustavo Guerra Labayén

Lejos de aportar argumentos sólidos en su defensa, Guerra Labayen pretende sembrar confusión en el Consejo de la Magistratura. Pero los datos son datos: las irregularidades en su desempeño son una realidad probada, que deterioró la imagen de la Justicia laboral en Viedma.

Según pudo saber Lo Principal, uno de los abogados mencionados en las sentencias que el magistrado ahora intenta usar como “ejemplo” de supuesta incompatibilidad evalúa denunciarlo formalmente. Lo acusará de haber ocultado deliberadamente esa información durante años, para recién sacarla a relucir cuando fue alcanzado por el proceso disciplinario iniciado a instancias del Colegio de Abogados.

En definitiva, lo que se ve es un juez que, en lugar de dar explicaciones por sus propias falencias, opta por victimizarse y embarrar la cancha. La estrategia puede sonar conocida: cuando no quedan excusas válidas, se inventan enemigos. Pero en este caso, el tiempo de las dilaciones parece estar agotado.






