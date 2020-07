“La ciudad es un basural no hicieron nada, se quedaron con la promesa de tener una Viedma limpia”

En este marco sobre la obra de la plaza San Martín, dijo “hicimos una inversión en la plaza, cuando hace más de 50 años nadie hacía nada, el buen gusto no lo aprendes en la universidad, o lo tenes, o no lo tenes, evidentemente Renda no lo tiene, porque no le gusta la plaza”.

En cuanto al asfalto sostuvo “Si el gobierno de Pesatti, quiere asfaltar estacionamientos está bien, nosotros priorizamos asfaltar más calles porque los estacionamientos estaban en condiciones, estéticamente quizás no queda bien, pero hay otra prioridades en la cuidad” remarcó el ex secretario de gobierno municipal.

En cuanto a la basura en la ciudad comentó, “se quedaron con la promesa de tener una Viedma limpia el 22 de abril, y en vez de aprovechar la pandemia donde la a gente estaba encerrada en su casa y generaba menos basura, y los servicios públicos funcionaban, no hicieron nada. Estamos en julio y la ciudad es un basural no hicieron nada, esta es la realidad” finalizó el concejal Pedro Sánchez.